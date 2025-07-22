«Переживал все внутри»: в ЦКБ простились с автором культовых фильмов Карой

«Переживал все внутри»: в ЦКБ простились с автором культовых фильмов Карой

Церемония прощания с заслуженным деятелем искусств России кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой прошла в здании Большого траурного зала Центральной клинической больницы № 1. Почтить память мастера пришли студентки, обучавшиеся на курсе во ВГИКе, друзья и родные. Среди них были вдова Ирина Кара и дочь Юлия.

По словам студенток, режиссер как бывший физик знал, что такое взаимообмен энергией, и дарил ее ученикам. Он также учил их самокритике и тому, что у них должно быть на все свое мнение. Для режиссера, по словам Кары, без этого никуда.

Кинодокументалист и друг Кары Аким Салгиев сказал, что Юрий был лидером на курсе, но глубоко закрытым человеком в жизни. Он всегда переживал все внутри. Салгиев отметил, что благодаря этой черте характера у Кары получились такие глубокие картины.

Виктор Раков, народный артист России, актер театра «Ленком», которого Кара утвердил на роль Мастера в «Мастере и Маргарите», сказал, что всем нравились человеческие качества режиссера. Среди них доброта, четность, порядочность и надежность.

Автор культовых фильмов «Завтра была война», «Воры в законе» и «Мастер и Маргарита» скончался на 71-м году жизни в Ялте. Причиной смерти стал инфаркт — ранее у режиссера возникали проблемы с сердцем.

О том, как прошла церемония прощания с Карой, — в фотогалерее NEWS.ru.