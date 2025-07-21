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21 июля 2025 в 10:10

Кузов вылетевшей под грузовой поезд фуры разорвало на части

Фура вылетела под грузовой поезд в Забайкалье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фура вылетела под грузовой поезд в Забайкалье, передает Telegram-канал «Babr Mash». Инцидент произошел утром на станции Безречная. В результате ДТП никто не пострадал. Локомотив пришлось заменить, после этого состав поехал дальше. По данному факту прокуратура инициировала проверку.

По словам водителя, он хотел проскочить, но не успел, так как из-за солнца ничего не видел. В материале сказано, что перед столкновением машинист начал экстренно тормозить, однако ему не хватило расстояния. Из повреждений — у фуры разорвало кузов, весь товар разлетелся по путям.

До этого два большегрузных автомобиля столкнулись в Омской области, после чего загорелись. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, ДТП случилось на 563-м километре дороги Тюмень — Омск, которую местные жители называют трассой смерти. По предварительной информации, водители фур получили смертельные травмы.

Ранее сообщалось, что мужчина подорвался вместе с автодомом, когда остановился на пляже в Шотландии. Взрыв выбил дверь машины, а сам путешественник чудом выжил.

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