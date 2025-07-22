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22 июля 2025 в 13:13

Политтехнолог раскрыл нюанс публикаций в польских СМИ о проигрыше Украины

Политтехнолог Павлив: Европа никогда не рассматривала сценарии победы Украины

Фото: Социальные сети

Европа никогда не рассматривала сценарии победы Киева, заявил NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив, комментируя публикации в польских СМИ о проигрыше Украины. По его словам, целью Запада является ослабление России.

[Проигрыш Киева обсуждался] на разных закрытых натовских и европейских совещаниях и брифингах. Никто никогда и не говорил про победу Украины. То есть формально говорилось, но в уме держалась не победа Киева, а надлом Москвы. На сегодняшний день понятно, что у Украины нет никаких шансов не только выйти к границам 1991 года, но и даже говорить о линиях разграничения 2022 года, — сказал Павлив.

Он уточнил, что обсуждается отход украинской армии по линии Днепра или из Николаевской и Одесской областей в случае продолжения полномасштабных военных действий в зимний и весенний периоды. По словам политтехнолога, это может быть сделано с целью сократить периметр обороны, чтобы не рухнул фронт.

Но это не означает, что [Запад] отказался от идеи нанести экзистенциальный урон России, надломить ее экономику санкциями, ударить по углеводородному экспорту РФ и использовать террористические диверсионные мероприятия, чтобы раскачивать внутриполитическую ситуацию. Украина в этом смысле — только живой щит, инструмент для затягивания ситуации и оказания давления на Россию, — добавил Павлив.

Ранее сообщалось, что страны Запада перестали моделировать ситуации с победой Украины в конфликте. Журналисты сочли маловероятным даже «корейский вариант», при котором Киев сохраняет 80% территории.

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