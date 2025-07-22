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22 июля 2025 в 13:04

Появилась важная деталь в деле упавшего с обрыва автобуса в Якутии

В разбившемся автобусе в Якутии находились постоянные сотрудники компании

Фото: t.me/tprocsakha

В автобусе, который сорвался с обрыва в Якутии, ехали не вахтовики, а постоянные сотрудники ГОК «Денисовский», рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, семьи решают вопрос с похоронами.

Там вахтовиков не было, это не вахтовые участки шахты. Были иногородние работники, но они работали не вахтой, а на постоянке, — сказал он.

По словам собеседника агентства, дата похорон погибших пока неизвестна. Каждого будут хоронить в индивидуальном порядке, согласно решению близких и по месту жительства.

Авария произошла в ночь на 21 июля. По предварительной информации, водитель НефАЗ-4208-34, перевозивший шахтеров, допустил съезд с обрыва высотой около 30 метров. Всего в салоне было 33 человека.

Пресс-служба регионального Минздрава уточнила, что после серьезного ДТП в Нерюнгринском районе Якутии погибли 13 человек, пострадали еще 20 шахтеров. Из них 10 были госпитализированы в местную больницу, причем двое находятся в тяжелом состоянии. Еще девять человек получили амбулаторную помощь.

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