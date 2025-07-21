ВСУ атаковали автомобиль ведущего шоу «Крупнокалиберный переполох»

Известный российский видеоблогер, ведущий YouTube-шоу «Крупокалиберный переполох» Алексей Смирнов сообщил ТАСС, что стал мишенью украинских беспилотников в зоне военной операции на Украине. Он рассказал, что его автомобиль атаковали сразу три дрона-камикадзе. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Инцидент произошел в зоне СВО. Нашу машину атаковали три дрона-камикадзе ВСУ. К счастью, удалось вовремя покинуть транспортное средство, жертв нет, — сказал Смирнов.

Смирнов основал YouTube-шоу «Крупнокалиберный переполох» в 2020 году. В нем ведущий тестирует советское и современное оружие. Он также является основателем гуманитарного батальона «Ангел», который занимается доставкой помощи гражданскому населению в районах активных боевых действий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 21 июля уничтожили 74 украинских беспилотника над Россией. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины пытались атаковать семь российских регионов.