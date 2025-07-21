Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 14:07

ВСУ атаковали автомобиль ведущего шоу «Крупнокалиберный переполох»

ВСУ атаковали авто ведущего шоу «Крупнокалиберный переполох» Смирнова в зоне СВО

Алексей Смирнов Алексей Смирнов Фото: Социальные сети

Известный российский видеоблогер, ведущий YouTube-шоу «Крупокалиберный переполох» Алексей Смирнов сообщил ТАСС, что стал мишенью украинских беспилотников в зоне военной операции на Украине. Он рассказал, что его автомобиль атаковали сразу три дрона-камикадзе. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Инцидент произошел в зоне СВО. Нашу машину атаковали три дрона-камикадзе ВСУ. К счастью, удалось вовремя покинуть транспортное средство, жертв нет, — сказал Смирнов.

Смирнов основал YouTube-шоу «Крупнокалиберный переполох» в 2020 году. В нем ведущий тестирует советское и современное оружие. Он также является основателем гуманитарного батальона «Ангел», который занимается доставкой помощи гражданскому населению в районах активных боевых действий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 21 июля уничтожили 74 украинских беспилотника над Россией. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины пытались атаковать семь российских регионов.

СВО
дроны
атаки
ВСУ
БПЛА
шоу
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Владелице ювелирного дома дали срок за мошенничество
Садовод рассказал, можно ли сажать картошку во второй половине июля
«Пока не исчерпались»: военэксперт раскрыл, когда ждать крах Зеленского
Стало известно, какая страна в ЕС поставила Украине средств ПВО на $200 млн
Кассир потратила $2,4 млн компании на роскошную жизнь
Проверка на цвет и мягкость: как выбрать спелое и вкусное авокадо
«Тяжелое решение»: депутат о последствиях 50-дневной накачки оружием ВСУ
Как малый и средний бизнес работает с крупными поставщиками металла
Раскрыто число погибших при крушении самолета на здание с детьми
Путин установил минимальный коэффициент рождаемости на одну россиянку
Российские синхронистки впервые с 2001 года остались без золота
В России призвали переводить работников на удаленку из-за аномальных ливней
Венгрия обсудила с Россией и Сербией новый нефтепровод
ФСБ задержала главу одного российского банка
На Западе заявили о «роевой тактики» ВС России по прорыву обороны ВСУ
Ароматная абрикосовая наливка: готовим дома без лишней химии
Зарубежным судам станет сложнее зайти в морские порты России
Стоматолог отравил жену ради денег и попросил дочь сделать алиби через ИИ
На Украине могут появиться мобильные ТЦК
Адвокат ответил, накажут ли сотрудника за опоздание из-за непогоды
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.