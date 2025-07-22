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22 июля 2025 в 13:08

Гроссмейстер Карпов отреагировал на рекорд 10-летнего Шогджиева из России

Депутат Карпов поздравил 10-летнего шахматиста Шогджиева из России с рекордом

Анатолий Карпов Анатолий Карпов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гроссмейстер и депутат Госдумы Анатолий Карпов поздравил 10-летнего шахматиста Романа Шогджиева с тем, что тот стал международным мастером. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что юный россиянин может в перспективе стать гроссмейстером.

Поздравление мальчику Шогджиеву, он молодец. Так будет держать дальше, станет и гроссмейстером. От самостоятельной работы зависит тоже, [когда станет гроссмейстером]. Надо работать над шахматами все время, — высказался Карпов.

Ранее стало известно, что Международная шахматная федерация своим советом присвоила Шогджиеву звание международного мастера. Этот статус предшествует гроссмейстерскому. При этом Шогджиев выполнил все нормы для получения звания международного мастера почти на пять месяцев раньше, чем предыдущий рекордсмен.

Вице-президент Федерации шахмат РФ Сергей Смагин сообщил, что Шогджиев играл партию с Карповым. Он подчеркнул, что впервые встретил юного спортсмена три года назад на одном из праздников Московского спорта в «Лужниках». По его словам, уже тогда было видно, что мальчик великолепно соображает.

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