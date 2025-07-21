Журналистка «Дождя» стала фигуранткой уголовного дела Против журналистки «Дождя» Монгайт возбудили дело по фейкам о ВС России

Российские следственные органы возбудили уголовное дело в отношении ведущей телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Анны Монгайт (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, журналистку подозревают в распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Как отмечает источник, уголовное дело было возбуждено 18 июля. Основанием стали публикации в Telegram-канале журналистки о взрывах в Одессе в апреле 2022 и июле 2023 года. Ей грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. В настоящее время она находится за пределами Российской Федерации.

При этом следователи не ограничились Монгайт, возбудив 18 июля уголовные дела в отношении еще трех сотрудников телеканала. Ими стали Екатерина Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Валерия Ратникова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Тихон Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее Пресненский суд Москвы санкционировал заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее обвиняют в уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).