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18 июля 2025 в 18:03

Следственный комитет возбудил уголовные дела против журналистов «Дождя»

На главреда «Дождя» Дзядко возбудили дело за фейки об армии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовные дела на главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также на ведущих Екатерину Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Валерию Ратникову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), передает пресс-служба столичного СК. Их подозревают в распространении фейков о ВС РФ и уклонении от обязанностей иностранных агентов.

Возбуждены уголовные дела в отношении Екатерины Котрикадзе, Валерии Ратниковой и Тихона Дзядко. <...> Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, <...> ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые разместили в открытом доступе в мессенджере материалы с ложной информацией о действиях российских военных против мирного населения Украины. Кроме того, Дзядко не выполнил требования закона об иноагентах и уже объявлен в розыск.

Ранее Пресненский суд Москвы санкционировал заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее обвиняют в уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Следственный комитет
иноагенты
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Телеканал Дождь
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