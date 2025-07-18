Следственный комитет возбудил уголовные дела против журналистов «Дождя» На главреда «Дождя» Дзядко возбудили дело за фейки об армии

Следственный комитет возбудил уголовные дела на главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также на ведущих Екатерину Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Валерию Ратникову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), передает пресс-служба столичного СК. Их подозревают в распространении фейков о ВС РФ и уклонении от обязанностей иностранных агентов.

Возбуждены уголовные дела в отношении Екатерины Котрикадзе, Валерии Ратниковой и Тихона Дзядко. <...> Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, <...> ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые разместили в открытом доступе в мессенджере материалы с ложной информацией о действиях российских военных против мирного населения Украины. Кроме того, Дзядко не выполнил требования закона об иноагентах и уже объявлен в розыск.

Ранее Пресненский суд Москвы санкционировал заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее обвиняют в уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).