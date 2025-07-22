На Францию подали в суд из-за мусора Евросоюз подал в суд на правительство Франции из-за правил сортировки отходов

Европейский союз, стремящийся к унификации обозначений продукции на своем рынке, начинает судебное разбирательство против правительства Франции, пишет Politico. Причиной стал закон, который регулирует сортировку отходов и, по мнению Брюсселя, слишком строг, что противоречит принципам единого рынка сообщества.

Европейская комиссия многократно предостерегала французские власти по вопросу мусора. 17 июля ЕК сообщила о намерении подать иск против Парижа. Как напоминает издание, французское законодательство обязывает производителей упаковок, текстиля, телефонов, других гаджетов и даже садового инвентаря наносить на свою продукцию специальную сортировочную этикетку.

Брюссель активно оспаривает эти обозначения, введенные в 2022 году, и стремится гармонизировать правила маркировки на уровне ЕС. В прошлом году сообщество ввело новые правила, которые требуют, чтобы вся упаковка на рынке ЕС имела единую этикетку с информацией о составе материала для облегчения сортировки потребителями. Однако это требование начнет действовать только в августе 2028 года.

Как заявили в Брюсселе, пока общеевропейские правила не вступят в практику, обязательное использование конкретной маркировки на национальном уровне представляется несоразмерным. Там уточнили, что это создает препятствия для свободного перемещения товаров.

Ранее во Франции подтвердили начало разработки нового пакета санкций против России. Глава МИД республики Жан-Ноэль Барро отметил, что ограничения будут жестче предыдущих.