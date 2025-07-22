Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 13:14

На Францию подали в суд из-за мусора

Евросоюз подал в суд на правительство Франции из-за правил сортировки отходов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейский союз, стремящийся к унификации обозначений продукции на своем рынке, начинает судебное разбирательство против правительства Франции, пишет Politico. Причиной стал закон, который регулирует сортировку отходов и, по мнению Брюсселя, слишком строг, что противоречит принципам единого рынка сообщества.

Европейская комиссия многократно предостерегала французские власти по вопросу мусора. 17 июля ЕК сообщила о намерении подать иск против Парижа. Как напоминает издание, французское законодательство обязывает производителей упаковок, текстиля, телефонов, других гаджетов и даже садового инвентаря наносить на свою продукцию специальную сортировочную этикетку.

Брюссель активно оспаривает эти обозначения, введенные в 2022 году, и стремится гармонизировать правила маркировки на уровне ЕС. В прошлом году сообщество ввело новые правила, которые требуют, чтобы вся упаковка на рынке ЕС имела единую этикетку с информацией о составе материала для облегчения сортировки потребителями. Однако это требование начнет действовать только в августе 2028 года.

Как заявили в Брюсселе, пока общеевропейские правила не вступят в практику, обязательное использование конкретной маркировки на национальном уровне представляется несоразмерным. Там уточнили, что это создает препятствия для свободного перемещения товаров.

Ранее во Франции подтвердили начало разработки нового пакета санкций против России. Глава МИД республики Жан-Ноэль Барро отметил, что ограничения будут жестче предыдущих.

Евросоюз
суды
Франция
мусор
отходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эвакуация региона, мародеры, художник — агент СБУ: ВСУ атакуют РФ 22 июля
Баку передал России свидетельства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
«Украинский капкан»: сенатор назвал главную ошибку Трампа
«Сыновий долг»: в Совфеде высказались о лечении родителей Сырского в Москве
На российском теплоходе обнаружили вспышку инфекции
Демограф рассказал, как разница в доходах укрепляет брак
Трамп решил разорвать отношения США и ЮНЕСКО
«Москвич» открыл продажи нового флагманского кроссовера
Женщинам перечислили скрытые барьеры на пути к высокой зарплате
Слив служебной информации в Telegram обернулся делом для полицейских
Подростки раздели догола и жестоко избили 17-летнего парня
Названы главные причины роста тарифов на ЖКУ
В ГД отреагировали на отправку главкомом ВСУ денег в Россию
Онищенко рассказал, как обезопасить себя при задержках рейсов
Над Россией перехватили две ракеты большой дальности «Нептун»
Двое детей и двое взрослых погибли в результате ДТП в Дагестане
«Мог сделать больше»: оператор Мосфильма Климов о режиссере Каре
Королевская семья Британии 22 июля: новости, ненависть Карла III к Миддлтон
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 22 июля, фото и видео
В ФШР рассказали о планах на 10-летнего шахматиста-рекордсмена
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.