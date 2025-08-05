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05 августа 2025 в 12:52

В Израиле раскрыли судьбу удерживаемого ХАМАС уроженца Донбасса

Посол Израиля в РФ: удерживаемый в плену ХАМАС Харкин числится живым

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уроженец Донбасса Максим Харкин, удерживаемый в плену палестинской группировкой ХАМАС, жив, сообщила посол Израиля в России Симона Гальперин. По ее словам, заложник числится в соответствующем списке.

Он у нас в списках тех, кого считают живым, — отметила Гальперин.

Ранее сообщалось, что ХАМАС готово вести переговоры для заключения соглашения о всестороннем урегулировании конфликта в секторе Газа и об освобождении всех удерживаемых израильских заложников. Проект будущего соглашения обсуждается между Израилем и посредниками из Катара, Египта и США. При этом источники не раскрывают содержание переговоров, лишь отмечая, что они будут завершены в ходе предлагаемого 60-дневного перемирия.

До этого стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует расширить военную операцию на территории сектора Газа. Таким образом, политик рассчитывает освободить заложников, которые по-прежнему находятся в плену ХАМАС. В Иерусалиме все больше склоняются к тому, что руководство группировки не стремится к мирному урегулированию конфликта и не желает обмениваться пленными.

Израиль
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