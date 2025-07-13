Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 10:22

Мошенники начали прикидываться школьными психологами

МВД: мошенники начали выдавать себя за школьных психологов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали действовать под видом школьных и университетских психологов и выманивать деньги у подростков, сообщили в киберполиции. Под предлогом прохождения тестирования или проверки данных они рассылают фишинговые ссылки и запугивают жертв утечкой информации с якобы возможным уголовным преследованием.

По данным следствия, после беседы с психологом подростков переводят на ненастоящих сотрудников правоохранительных органов, которые могут выходить на видеосвязь в форме, демонстрировать поддельные удостоверения и настаивать на полной секретности общения. Под давлением лжеследователей подростки тайно снимают деньги с родительских счетов, оформляют кредиты или передают наличные курьерам. В одном из зафиксированных случаев студентка перевела более миллиона рублей и оформила заем на имя отца.

В МВД подчеркнули, что в подобных схемах злоумышленники умело используют психологические приемы. Кроме того, манипулируют страхами подростков и стараются максимально изолировать их от родителей и друзей.

Ранее Минобрнауки России предупредило абитуриентов и их родителей о росте мошеннических схем в период приемной кампании, когда злоумышленники под видом «гарантированного поступления» на бюджет предлагают платные услуги. Ведомство также отметило появление фальшивых Telegram-каналов, выдающих себя за официальные источники и распространяющих недостоверную информацию для фишинга данных.

МВД
мошенники
подростки
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт раскрыл, как в России можно получить от государства 36 тысяч рублей
Мины с «цифровым нюхом» обнаружили в Курской области
Приметы 13 июля: почему нельзя спать после заката и что делать с яйцами
В Крыму обвинили Трампа в незнании причин украинского конфликта
В США назвали причину проблем в отношениях между Москвой и Вашингтоном
Лионель Месси побил уникальный рекорд
В Госдуме оценили идею «закрепостить» ипотечников
Стало известно, когда биатлонисты из РФ вернутся на международные турниры
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 июля: где в России сбои
Пещеру в России внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Удары по Украине 13 июля: огонь по военкоматам, уничтожение наемников
В Госдуме раскрыли способ сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жару
Туристы «подавились» итальянскими макаронами после счета в 84 тысячи рублей
Путин напомнил о миссии работников рыбохозяйственного комплекса
Историк раскрыл истинное мнение Горбачева о передаче Крыма Украине
Погода в Москве в воскресенье, 13 июля: гроза и ливень закошмарят жителей?
Стала известна реальная причина дезертирства элиты ВСУ из «Волков да Винчи»
Дачникам объяснили, за какой сорняк на участке выписывают штрафы
Американский профессор нашел причину выпадов Трампа в адрес Путина
Льюис нокаутировал непобежденного Тейшейру за 35 секунд
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.