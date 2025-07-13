Мошенники начали прикидываться школьными психологами

Мошенники начали действовать под видом школьных и университетских психологов и выманивать деньги у подростков, сообщили в киберполиции. Под предлогом прохождения тестирования или проверки данных они рассылают фишинговые ссылки и запугивают жертв утечкой информации с якобы возможным уголовным преследованием.

По данным следствия, после беседы с психологом подростков переводят на ненастоящих сотрудников правоохранительных органов, которые могут выходить на видеосвязь в форме, демонстрировать поддельные удостоверения и настаивать на полной секретности общения. Под давлением лжеследователей подростки тайно снимают деньги с родительских счетов, оформляют кредиты или передают наличные курьерам. В одном из зафиксированных случаев студентка перевела более миллиона рублей и оформила заем на имя отца.

В МВД подчеркнули, что в подобных схемах злоумышленники умело используют психологические приемы. Кроме того, манипулируют страхами подростков и стараются максимально изолировать их от родителей и друзей.

Ранее Минобрнауки России предупредило абитуриентов и их родителей о росте мошеннических схем в период приемной кампании, когда злоумышленники под видом «гарантированного поступления» на бюджет предлагают платные услуги. Ведомство также отметило появление фальшивых Telegram-каналов, выдающих себя за официальные источники и распространяющих недостоверную информацию для фишинга данных.