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06 августа 2025 в 01:55

Организаторы автопробега БРИКС озвучили дату мероприятия

Автопробег БРИКС по скоростным дорогам «Автодора» состоится с 9 по 15 августа

Лидеры стран — участниц саммита БРИКС Лидеры стран — участниц саммита БРИКС Фото: Carlos Elias Junior/Keystone Press Agency/Global Look Press

С 9 по 15 августа состоится международный автопробег БРИКС по маршруту Екатеринбург — Москва. Мероприятие организовано при поддержке ГК «Автодор».

Автопробег пройдет с 9 по 15 августа. Организатор мероприятия — Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) при поддержке Государственной компании «Автодор», Делового совета БРИКС, МИД России и ТПП РФ, — сообщают организаторы.

Автопробег включает два этапа. Первый — молодежный (Екатеринбург — Казань) с участием иностранных студентов из стран БРИКС+, обучающихся в российских вузах. Второй — деловой (Казань — Москва) для представителей бизнеса.

В деловой части примут участие топ-менеджеры более 30 компаний из 20 стран. В программе — презентация инвестиционного потенциала регионов, осмотр дорожной инфраструктуры и культурные мероприятия в Свердловской области, Башкортостане, Татарстане и других субъектах РФ по маршруту.

Мероприятие приурочено к открытию движения на новом участке трассы Дюртюли — Ачит. Оно направлено на развитие транспортного сотрудничества стран БРИКС.

Ранее сообщалось, что в Ташкент 16 июля прибыл флаг Международного музыкального конкурса «Интервидение». Торжественная церемония состоялась на площади Дружбы Народов, где кортеж с флагом встретил участник «Интервидения» от Узбекистана певец Шохрух Ганиев.

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