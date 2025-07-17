Ташкент принял международную эстафету флага «Интервидения»

В Ташкент 16 июля прибыл флаг Международного музыкального конкурса «Интервидение». Торжественная церемония состоялась на площади Дружбы народов, где кортеж с флагом встретил участник «Интервидения» от Узбекистана певец Шохрух Ганиев.

Доставку флага «Интервидения» по маршруту Киргизия – Узбекистан – Таджикистан взяли на себя участники экспедиции «Путешествие в сердце Евразии». В состав экспедиции вошли предприниматели, ученые, журналисты и блогеры. Вместе с музыкантом символ «Интервидения» встречали его семья, дети, родители. По пути следования автоколонны ее тепло приветствовали жители города.

Принимая флаг из рук капитана автопробега, Шохрух Ганиев рассказал о важнейших ценностях, которые несет в себе этот проект.

Сегодня мы встречаем флаг Конкурса в одном из самых символичных и трогательных мест Ташкента – на площади Дружбы народов, у памятника семье кузнеца Шаахмеда Шамахмудова. Семья Шамахмудовых в годы Великой Отечественной войны приютила и усыновила 15 детей, осиротевших и эвакуированных в Ташкент. <…> Я принимаю его с благодарностью и гордостью, — отметил певец.

Ранее стало известно, что от Белоруссии на «Интервидении» выступит певица Анастасия Кравченко. Девушка представит собственную композицию «Мотылек». Автором музыки стал композитор Николай Сосин.