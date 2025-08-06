Назван срок ухода Гуцул с поста главы Гагаузии Нардеп Тарновский: Гуцул не уйдет с поста башкана Гагаузии до решения суда

Евгения Гуцул продолжит исполнять обязанности главы Гагаузии в ожидании окончательного решения суда по ее делу, заявил порталу Rupor депутат Народного собрания автономии Александр Тарновский. Временно руководить автономией будет ее первый заместитель Илья Узун.

Мандат Гуцул остается действительным до вынесения окончательного вердикта Апелляционной палатой, объяснил парламентарий. Это исключает возможность проведения досрочных выборов в данный момент.

Пока не будет окончательного решения Апелляционной палаты, мандат Гуцул продолжает действовать, а досрочные выборы проводить нельзя. Это норма закона об особом правовом статусе Гагаузии, — пояснил Тарновский.

Если апелляционный суд оставит приговор в отношении Гуцул в силе, Народное собрание Гагаузии будет обязано назначить досрочные выборы нового руководителя региона. Как уточнил Тарновский, на эту процедуру отводится строгий срок в 90 дней.

Ранее сообщалось, что суд в Кишиневе приговорил к семи годам лишения свободы башкана Гагаузии Евгению Гуцул по делу, связанному с ликвидированной оппозиционной партией «Шор». В России это решение назвали политически мотивированным и призванным подавить голоса тех, кто не согласен с действиями президента Молдавии Майи Санду.