Вор в законе 27 лет скрывал свой статус от полиции Вор в законе Леха Московский 27 лет скрывал свой титул от полиции

В Новой Москве правоохранительные органы задержали 53-летнего Алексея Иванова, который может быть известен в криминальном мире как Леха Московский, пишет Lenta.ru. Следствие предполагает, что мужчина на протяжении 27 лет успешно скрывал свой статус вора в законе.

Сотрудники ФСБ и МВД провели операцию по задержанию Иванова 24 мая. Как сообщил анонимный источник в Главном управлении уголовного розыска МВД России 29 июля, правоохранители узнали о его законспирированном статусе примерно год назад.

В ходе той же операции в Нижнем Новгороде также задержали 18 человек, которых следствие считает членами преступной группы Лехи Московского. Им предъявили обвинения в незаконной организации азартных игр. Шестеро из них, включая самого Иванова, сейчас находятся под стражей.

Оперативники утверждают, что Давид Себискверадзе, известный как Дато Кутаисский, короновал Иванова в 1997 году. В 2007 году мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей, но тогда они не могли подтвердить его криминальный статус. После майского задержания Иванов уклонился от прямого ответа на вопросы о том, является ли он вором в законе.

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