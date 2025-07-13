В России раскрыли схему мошенников по обману абитуриентов

Абитуриенты и их родители должны быть осторожны, так как в последнее время участились случаи мошенничества во время приемной кампании, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки России. Злоумышленники активно предлагают «гарантированное» поступление на бюджетные отделения вузов за определенную плату, что является обманом.

В связи с началом приемной кампании в соцсетях и мессенджерах возрастает число фиктивных предложений для абитуриентов и их родителей за отдельную плату «решить вопрос» о якобы «гарантированном поступлении» в высшие учебные заведения на бюджетные места, — сказано в сообщении ведомства.

В министерстве также отметили появление фальшивых Telegram-каналов, где от имени руководства Минобрнауки распространяется недостоверная информация. Такие группы могут использоваться для фишинговых атак с целью получения конфиденциальных данных пользователей. Ведомство подчеркивает, что официальные каналы коммуникации министерства не включают подобные группы в мессенджерах.

Ранее стало известно, что злоумышленники для обмана будущих студентов представляются работниками приемных комиссий вузов и сообщают абитуриентам о якобы утерянных аттестатах. Под этим предлогом они пытаются получить доступ к учетной записи жертв на портале «Госуслуги».