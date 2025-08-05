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05 августа 2025 в 09:44

В МВД раскрыли, как мошенники подкладывают свинью пользователям Telegram

МВД: мошенники дарят цифровые подарки со скрытой рекламой в Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники используют подарки в Telegram для рекламы наркошопов, казино или экстремистских сайтов, сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Депутат ГД Антон Немкин отметил, что, как правило, злоумышленники дарят подарки со ссылками на запрещенный контент администраторам Telegram-каналов.

Мошенники используют цифровые подарки в Telegram, чтобы скрытно рекламировать запрещенный контент, — говорится в сообщении.

Когда подписчики видят подарок, подают жалобы в Роскомнадзор. Канал могут заблокировать из-за этого. В ведомстве рекомендуют просматривать вкладку с подарками и своевременно удалять подозрительные.

Ранее в МВД РФ сообщили, что мошенники разработали новую схему обмана пользователей Telegram с использованием банковского трояна Mamont. По данным ведомства, злоумышленники создают в мессенджере фальшивые каналы, которые визуально имитируют официальные группы помощи семьям участников СВО.

До этого киберэксперт Руслан Пермяков сообщил, что мошенники начали массово подделывать сайты с символикой МВД, ФНС и «Госуслуг». Кроме того, злоумышленники стали создавать фальшивые сайты популярных сериалов, обещая доступ к новым сериям после перехода по зараженным ссылкам. По словам специалиста, часто используется схема с якобы совместным просмотром фильма онлайн.

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мошенничество
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