Песков оценил законность требований к Индии прекратить торговлю с Россией Песков: угрозы по вынуждению стран прекратить торговлю с Россией незаконны

Требования к странам прекратить торговлю с Россией являются незаконными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, суверенные государства сами вправе выбирать себе партнеров по торгово-экономическому сотрудничеству. Так Песков оценил угрозы США в отношении Индии.

Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами… Мы не считаем такие заявления законными, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков дал такой комментарий в ответ журналистов на вопрос, видят ли в администрации главы государства угрозу для экспорта российских энергоносителей. По мнению пресс-секретаря президента, суверенные страны также имеют право выбирать те режимы сотрудничества в торговле, которые в интересах той или иной стороны.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил значительно повысить торговые пошлины против Индии, поскольку она продолжает импортировать российскую нефть. Глава Белого дома добавил, что после этого Нью-Дели перепродает «черное золото» с большими наценками.