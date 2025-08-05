Шаляпин рассказал, за что обожает Волочкову

Певец Прохор Шаляпин заявил NEWS.ru, что обожает балерину Анастасию Волочкову. Он назвал ее настоящим другом, оценив искренность и творческие таланты.

Анастасию Волочкову я обожаю и очень люблю за ее искренность, за то, что она настоящая. Она мой настоящий друг, — сказал артист.

Шаляпин признался, что «люди немеют и шалеют от удовольствия», когда слышат пение балерины. Певец напомнил, что планировал выпустить с ней дуэтом композицию «Сенсация», но она уже устарела. Кроме того, артист добавил, что хотел бы спеть с журналисткой Ксенией Собчак.

Ранее в эфире шоу «Перепой звезду!» на Первом канале разгорелся конфликт между Шаляпиным и актрисой Ларисой Гузеевой. Артист выступил вместе с 24-летним участником шоу Евгением Гапоновым, исполнив песню «Единственная моя», но жюри раскритиковало номер, что привело к жаркой перепалке.

Кроме того, Шаляпин рассказал, что купил вторую квартиру в Москве на том же этаже, что и первая. Он мог бы продать старое жилье и взять одно большое, но решил остаться на прежнем месте. Теперь артист живет в двух квартирах: в одной будет гардероб, гостевая и гостиная, во второй — личная зона отдыха. По его словам, сделка состоялась всего пару недель назад.