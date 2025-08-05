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05 августа 2025 в 12:48

Опубликованы кадры взятия села в Днепропетровской области

Минобороны представило кадры взятия ВС России села Январского на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Минобороны России представило кадры взятия ВС РФ села Январского на Украине. Населенный пункт расположен в Днепропетровской области. По данным ведомства, ВСУ оказывали сопротивление изо всех сил, стремясь сохранить контроль над важным участком фронта.

На представленном видео видно, как бойцы группировки войск «Восток» выполняют задачу по взятию села под контроль. В ролик попали удары по позициям ВСУ, а также работа российской армии с воздуха и на земле. На видео показаны взрывы и то, как ВС РФ направляют оружие в сторону противника. О взятии Январского стало известно во вторник, 5 августа.

Село находится в Покровском районе Днепропетровской области Украины. Население, согласно переписи 2001 года, составляло 298 человек. Актуальные данные о местных жителях не представлены.

Ранее российская армия заняла Новоукраинку на территории Донецкой Народной Республики. В Минобороны России сообщили об этом 29 июля. В ведомстве отметили, что боевую задачу выполнили военнослужащие Центральной группировки войск.

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