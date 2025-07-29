ВС России взяли под контроль новое село в ДНР

ВС России взяли под контроль новое село в ДНР Минобороны: российская армия взяла под контроль Новоукраинку в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль Новоукраинку, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, работу выполнили подразделения Центральной группировки войск. Населенный пункт находится на территории ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

26 июля в Минобороны сообщили, что ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. Операцию выполнили бойцы Восточной группировки войск. Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил военных за взятие Зеленого Гая под контроль.

Ранее ВС РФ заняли село Разино в зоне СВО на территории ДНР. Работу выполнили бойцы Центральной группировки войск. Также военные взяли под контроль Меловое в Харьковской области, что помогло продвинуться на этом направлении.

ВС РФ заняли ключевую трассу снабжения противника Красноармейск — Павлоград, сообщал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Дорога находилась под постоянным ударом артиллерии и дронов.

В МО РФ эти данные не комментировали.