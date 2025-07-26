Белоусов поблагодарил мотострелков за взятие под контроль Зеленого Гая

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады со взятием под контроль населенного пункта Зеленый Гай в ДНР, его слова приводит пресс-служба ведомства. Он подчеркнул, что в трудные моменты воины демонстрируют несгибаемую волю, профессионализм и боевой дух.

Ваша доблесть, стойкость и преданность долгу служат ярким примером для всех, кто гордится защитниками нашего Отечества. <...> Пусть ваши отвага и единство будут всегда непоколебимы, — подчеркнул он.

Белоусов подчеркнул, что в ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить. После зачистки зданий и сооружений военнослужащие ВС РФ развернули российские флаги, а инженерные группы приступили к разминированию территории.

26 июля в Министерстве обороны РФ подтвердили, что Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. По данным ведомства, успешные действия провели бойцы «Востока».

За несколько дней до этого ВС РФ заняли населенный пункт Варачино, расположенный в Сумской области. Успех на линии фронта принесли бойцы группировки «Север».