27 октября 2025 в 11:26

Пень на даче не приговор: простые способы убрать остатки дерева без траты сил и техники

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть способы избавиться от старого пня без изнурительного выкорчевывания и крупных трат. Они экономят силы и помогают привести участок в порядок, сохранив почву и соседние растения. Такой подход особенно ценен для дачников, которым не хочется таскать технику и платить мастерам.

Вариантов несколько: ускоренное высушивание солью, глубокое прикрытие органикой до полного разложения, аккуратное выжигание при соблюдении мер предосторожности и применение специальных средств или измельчителей. Каждый метод имеет свои плюсы и ограничения: соль вытягивает влагу, но портит землю рядом с грядками; накрытие безопасно, но требует времени; огонь быстрый, зато нуждается в постоянном контроле.

Выбор зависит от размера пня, его расположения и того, насколько скоро нужен очищенный участок. Главное — не торопиться и беречь плодородие почвы.

Ранее сообщалось, что в народе давно известен необычный способ подкормки растений — закапывание ржавого гвоздя рядом с посадками. Этот метод, казавшийся странным, нашел научное объяснение.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
