В российском регионе «закрыли» небо для самолетов Росавиация: в аэропорту Волгограда были введены ограничения для воздушных судов

В аэропорту Волгограда временно ограничили прием и отправку авиарейсов, сообщает в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Он отметил, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности воздушного движения.

Аэропорт Волгоград: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и отправку авиарейсов. Как сообщал Кореняко, эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

До этого аэропорты Краснодара, Нальчика и Геленджика возобновили работу после аналогичных ограничений. По информации Кореняко, в Нальчике ограничения действовали примерно 15 минут, а в воздушных гаванях Геленджика и Краснодара — немногим более трех часов.

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова также временно приостанавливал обслуживание рейсов. По информации Росавиации, ограничения начали действовать утром 27 ноября. Тогда же в ведомстве говорили, что пассажирам о возобновлении работы воздушной гавани будут сообщать отдельно.