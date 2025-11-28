День матери
28 ноября 2025 в 17:37

Адвокат раскрыл, когда гирлянда может обернуться штрафом

Адвокат Дощенко: несоблюдение безопасности при установке гирлянды грозит штрафом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Несоблюдение пожарной безопасности при установке гирлянды грозит штрафом, предупредил адвокат Иван Дощенко. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт подчеркнул, что наказание может наступить в случае использования некачественной проводки.

Это может быть связано с использованием некачественной проводки, неправильным монтажом или другими факторами, создающими риск возгорания. В таких случаях применяется статья 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», предусматривающая штрафы для граждан, — пояснил Дощенко.

Адвокат обратил внимание, что внутри квартиры украшения разрешено устанавливать без ограничений. Но, уточнил эксперт, в случае установки гирлянды снаружи окна в теории требуется разрешение общего собрания собственников, если декор влияет на внешний вид здания или требует дополнительного крепежа.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков ранее напомнил, что в черте города запускать фейерверки можно в специально отведенных зонах. Эксперт подчеркнул, что такие места должны быть оборудованы пожарными средствами и ограждениями под контролем местных властей.

