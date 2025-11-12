Следком выступил с предупреждением после инцидента в Красногорске СК РФ призвал к осторожности с бесхозными предметами после взрыва в Красногорске

Следственный комитет России призвал граждан соблюдать меры безопасности после инцидента в Красногорске, где девятилетний школьник пострадал от взрыва замаскированного под подарок с купюрой снаряда. В ведомстве подчеркнули, что нельзя брать в руки бесхозные предметы, чтобы избежать возможных трагических последствий.

Следственный комитет обращает внимание граждан, особенно детей, на необходимость соблюдения мер безопасности. Нельзя брать в руки неизвестные предметы, какими бы привлекательными они ни казались, во избежание трагических последствий и возникновения угроз для жизни и здоровья, — говорится в сообщении.

Ранее Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предупредила россиян о возможности новых провокаций на фоне инцидента с подрывом школьника на самодельном взрывном устройстве, спрятанном под лежащей на улице купюрой в Красногорске. Она напомнила, что продолжается специальная военная операция, и родители сами должны предупредить своих детей, запретив им поднимать что-либо с земли. В качестве примера она рассказала о Донбассе, где уже давно противник минировал игрушки и сладости.