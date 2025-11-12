Прокуратура проверит калужскую редакцию после скандала с крокодилом

Прокуратура проведет проверку по факту содержания крокодила в редакции телеканала «Обнинск ТВ», соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале регионального ведомства. Накануне местная журналистка опубликовала кадры с рептилией, которую держат в самодельной клетке.

В связи с публикациями <...> о возможном нарушении федерального законодательства, регламентирующего правила содержания в неволе диких животных, прокуратура после выяснения обстоятельств инициирует проведение уполномоченным органом контроля соответствующей проверки, — отметили в ведомстве.

Ранее местные жители подняли волну возмущения: они обратили вынимание на то, что крокодил живет в тесной клетке без фильтров для воды и специальных ламп, необходимых для комфортного существования. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» зоозащитники подали заявление о жестоком обращении с животным в Росприроднадзор. При этом сотрудница канала заявила, что в редакции на самом деле нет никаких диких зверей. По ее словам, ролик был сгенерирован нейросетью. По данным канала, рептилия принадлежит главному редактору телеканала.

