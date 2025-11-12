Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 14:26

Прокуратура проверит калужскую редакцию после скандала с крокодилом

Прокуратура проверит условия содержания крокодила в редакции «Обнинск ТВ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура проведет проверку по факту содержания крокодила в редакции телеканала «Обнинск ТВ», соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале регионального ведомства. Накануне местная журналистка опубликовала кадры с рептилией, которую держат в самодельной клетке.

В связи с публикациями <...> о возможном нарушении федерального законодательства, регламентирующего правила содержания в неволе диких животных, прокуратура после выяснения обстоятельств инициирует проведение уполномоченным органом контроля соответствующей проверки, — отметили в ведомстве.

Ранее местные жители подняли волну возмущения: они обратили вынимание на то, что крокодил живет в тесной клетке без фильтров для воды и специальных ламп, необходимых для комфортного существования. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» зоозащитники подали заявление о жестоком обращении с животным в Росприроднадзор. При этом сотрудница канала заявила, что в редакции на самом деле нет никаких диких зверей. По ее словам, ролик был сгенерирован нейросетью. По данным канала, рептилия принадлежит главному редактору телеканала.

До этого сообщалось, что крокодил съел рабочего плантации масличных пальм на острове Тимор в Индонезии. Погибшим оказался 47-летний местный житель Мухлис Тентра.

Обнинск
крокодилы
прокуратура
проверки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог дала советы, как победить в борьбе со стрессом
Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху
Женщина ослепла через несколько дней после свадьбы из-за редкой болезни
Стало известно, что будут значить для России правки США в резолюцию ООН
Названа «пища богов» для кишечника
В Госдуме объяснили всплеск преступлений против русских в Финляндии
В Кремле ответили на слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
Российский командир рассказал о наемнике, пытавшемся удержать лесополосу
В России назвали главную проблему развития отечественного виноделия
Итальянское политдвижение вступилось за «отмененного» Абдразакова
Подростки ради забавы сожгли целый грузовик
Работодателям объяснили, стоит ли принимать назад уволившегося сотрудника
«Герани» стерли с лица земли пункт управления бригады РЭБ ВСУ
Нутрициолог назвала причины неусвояемости витаминов
Путин рассказал, какое место Россия занимает по инвестициям в Казахстане
Умерла легенда свердловского здравоохранения
Спасатели нашли мужчину на матрасе в открытом море
Путин присвоил 33-му мотострелковому полку почетное звание «гвардейского»
«Подтянули за старое». Известного блогера задержали в прямом эфире: детали
Вклад IT-сектора в экономику России вырос до 2,4% ВВП
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.