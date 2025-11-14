Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 17:31

Главу ЦПБ ОВИ объявили в розыск по делу о мошенничестве

Суд объявил в розыск главу ЦПБ ОВИ Люфанова по делу о мошенничестве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Правоохранительные органы объявили в розыск Сергея Люфанова, генерального директора АО «Центр пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры» (ЦПБ ОВИ), пишет «Коммерсант». Его подозревают в особо крупном мошенничестве и покушении на него, связанном с исполнением контракта для Минобороны.

Военное следственное управление Следственного комитета России по РВСН выдвинуло против предпринимателя обвинения в особо крупном мошенничестве и попытке совершения аналогичного преступления. Это подпадает под ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Помимо инициации розыска Люфанова, следствие также добилось ареста средств на счетах ЦПБ ОВИ. Эти обеспечительные меры призваны компенсировать ущерб по уголовному делу. Одинцовский городской суд вынес первоначальное решение об аресте, которое впоследствии обжаловали в Мособлсуде. Московский областной суд незначительно скорректировал его, установив, что обеспечительные меры ограничиваются суммой похищенного, которая составила порядка 11 млн рублей.

Ранее одного из учредителей строительной компании «Фенсма» Рустама Рустамбекова и его жену объявили в федеральный розыск. Пару обвинили во взяточничестве в рамках дела экс-директора структурного подразделения Росатома.

Россия
суды
розыски
Минобороны
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шантаж, СИЗО и видео в ванной: вебкам-модель обвинили в педофилии
В Госдуме объяснили, почему Telegram закрыт путь в белый список
Электрик набросился с ножом на знакомых и убил главу семейства
Москвичам рассказали, будет ли декабрь снежным
МИД РФ оценил запрет ЕС выдачи многократных виз гражданам России
Лидера челябинской ОПГ задержали
«Через Google — все»: в Госдуме о штрафах за вход через иностранные сервисы
Зеленский исключил из СНБО министров на фоне коррупционного скандала
Мать «кормила» двухлетнего ребенка пивом и наркотиками
В российском регионе у ОПГ отобрали имущество
Секреты кролика в сметане: идеальный ужин для всей семьи
Мужчина пересадил волосы в Турции и внезапно умер
Стало известно, какие средства ПВО Зеленский выпрашивает у Запада
«Лучшая дипломатия»: ВСУ призвали не расслабляться после удара возмездия РФ
Переводы себе по СБП и не только: какие операции попали в черный список ЦБ
Минцифры сообщило об обновлении белого списка
Mash: Роскомнадзор опроверг внесение Telegram в белый список
Мать качала трехлетнего сына на качелях почти двое суток, пока тот не умер
Появились кадры боя российской армии с огромными дронами ВСУ
Продавца «Лэтуаль» вернули на работу после незаконного увольнения
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.