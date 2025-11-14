Главу ЦПБ ОВИ объявили в розыск по делу о мошенничестве

Правоохранительные органы объявили в розыск Сергея Люфанова, генерального директора АО «Центр пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры» (ЦПБ ОВИ), пишет «Коммерсант». Его подозревают в особо крупном мошенничестве и покушении на него, связанном с исполнением контракта для Минобороны.

Военное следственное управление Следственного комитета России по РВСН выдвинуло против предпринимателя обвинения в особо крупном мошенничестве и попытке совершения аналогичного преступления. Это подпадает под ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Помимо инициации розыска Люфанова, следствие также добилось ареста средств на счетах ЦПБ ОВИ. Эти обеспечительные меры призваны компенсировать ущерб по уголовному делу. Одинцовский городской суд вынес первоначальное решение об аресте, которое впоследствии обжаловали в Мособлсуде. Московский областной суд незначительно скорректировал его, установив, что обеспечительные меры ограничиваются суммой похищенного, которая составила порядка 11 млн рублей.

