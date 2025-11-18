Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Польше повысили уровень террористической угрозы на железных дорогах

Туск распорядился ввести третий уровень угрозы на части железнодорожной сети

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Mateusz Bialczyk/Arena Akcji/Global Look Press
Премьер-министр Польши Дональд Туск распорядился повысить уровень террористической угрозы на отдельных железнодорожных линиях до третьего. На остальной территории страны будет действовать второй уровень угрозы, следует из его заявления в эфире телеканала TVP Info.

Глава Агентства внутренней безопасностии министр внутренних дел и администрации обратились ко мне с просьбой повысить уровень террористической угрозы до третьего — Charlie. Этот режим будет действовать на определенных железнодорожных линиях, на остальной территории страны будет действовать второй уровень угрозы, — сказал Туск.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Польши серьезно повреждено железнодорожное полотно на ключевой магистрали, ведущей на Украину. Польский премьер-министр предположил, что это мог быть саботаж. По предварительной информации, происшествие случилось на участке, соединяющем Варшаву с пограничным переходом «Дорохуск».

Позже Туск заявил, что взрыв на польской железнодорожной линии, которая ведет на Украину, совершили украинские граждане. Он отметил, что в расследовании участвовали полиция и прокуратура. По словам Туска, подозреваемые якобы покинули Польшу и уехали в Белоруссию.

