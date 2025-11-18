Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 16:45

На прошлый Новый год семья забыла про шубу: сытный свекольный салат с сыром и мандарином

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На прошлый Новый год семья забыла про шубу — все потому что на столе был сытный свекольный салат с сыром и мандарином. Весь праздничный интерес гостей забрал себе этот яркий салат из простых, но очень эффектных ингредиентов. Всего пару продуктов — и готово блюдо, которое выглядит по-зимнему нарядно и заряжает свежестью с первого же кусочка.

Основой стала зеленая смесь: листья салата, рукола или шпинат — около 150 г. На нее разложили кружочки 2 вареных свекол, которые добавили сладость и насыщенный цвет. Свежие цитрусовые ноты внесли 2 мандарина, очищенные и разобранные на дольки. Нежная солоноватая фета (100 г) прекрасно собрала вкусы, а горсть орехов пекан добавила праздничный хруст.

Заправка тоже получилась максимально гармоничной: 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. меда плюс немного соли и перца — легкая, но выразительная, она делает салат по-настоящему сбалансированным. Этот простой салат оказался настолько эффектным и вкусным, что полностью вытеснил привычную шубу со стола. Теперь он автоматически включается в наше новогоднее меню — яркий, легкий и очень праздничный.

Ранее мы готовили салат «Новогодний» с мясом: обалденно вкусный и не избитый. Рецепт для праздничного стола без мороки.

Проверено редакцией
Читайте также
Запеченные шампиньоны с укропом и творогом: готовим полезную закуску к праздничному столу
Общество
Запеченные шампиньоны с укропом и творогом: готовим полезную закуску к праздничному столу
Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество
Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Новогодний салат «Сюрприз» с печенью и мандаринами: смели за минуту даже те, кто говорил, что ингредиенты не сочетаются
Общество
Новогодний салат «Сюрприз» с печенью и мандаринами: смели за минуту даже те, кто говорил, что ингредиенты не сочетаются
Голубцы по-новому: в начинку добавляю 1 ингредиент, который у всех есть дома. Таких вкусных вы точно не ели
Общество
Голубцы по-новому: в начинку добавляю 1 ингредиент, который у всех есть дома. Таких вкусных вы точно не ели
Пирожные «Вупи пай» — простой десерт, который покорит и детей, и взрослых. Тесто смешивается за 7 минут
Общество
Пирожные «Вупи пай» — простой десерт, который покорит и детей, и взрослых. Тесто смешивается за 7 минут
Новый год
салаты
простой рецепт
закуски
свекла
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе-миллионнике прогремел взрыв
Военэксперт назвал самолеты РФ, способные поразить французские истребители
Получается всегда! Классическая квашеная капуста, как готовили еще в СССР
В Раде раскрыли, чем занялся Умеров на фоне коррупционного скандала
Российские бойцы нашли у пленного диск с необычными фильмами
Мединский объявил конкурс проектов на тему памятника идеи русской Свободы
Россиянин сделал отчаянную ставку на результат отбора на ЧМ-2026
Турист случайно устроил пожар в старинном храме
Автоэксперт объяснил, как правильно прогревать машину зимой
Врачебная ошибка привела к гибели двухлетнего ребенка
«Зубрила-отличник»: однокурсник Сырского о юных годах будущего главкома ВСУ
Сибирские реки «перенаправят» в Узбекистан? Зачем это нужно, дефицит воды
В Госдуме предпримут шаги для борьбы с мошенниками на рынке недвижимости
Roblox введет проверку возраста по фото для всех пользователей
Россия построит атомный ледокол «Сталинград»: что известно о проекте
В Грузии рассказали об отношениях с Трампом
Следствие по делу блогера Никиты Ефремова завершено
Военэксперт ответил, в каких регионах России ВСУ могут устроить диверсии
В Польше повысили уровень террористической угрозы на железных дорогах
Президент «Локомотива-Кубани» высказался о «пропаже» воспитанника клуба
Дальше
Самое популярное
Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.