На прошлый Новый год семья забыла про шубу: сытный свекольный салат с сыром и мандарином

На прошлый Новый год семья забыла про шубу — все потому что на столе был сытный свекольный салат с сыром и мандарином. Весь праздничный интерес гостей забрал себе этот яркий салат из простых, но очень эффектных ингредиентов. Всего пару продуктов — и готово блюдо, которое выглядит по-зимнему нарядно и заряжает свежестью с первого же кусочка.

Основой стала зеленая смесь: листья салата, рукола или шпинат — около 150 г. На нее разложили кружочки 2 вареных свекол, которые добавили сладость и насыщенный цвет. Свежие цитрусовые ноты внесли 2 мандарина, очищенные и разобранные на дольки. Нежная солоноватая фета (100 г) прекрасно собрала вкусы, а горсть орехов пекан добавила праздничный хруст.

Заправка тоже получилась максимально гармоничной: 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. меда плюс немного соли и перца — легкая, но выразительная, она делает салат по-настоящему сбалансированным. Этот простой салат оказался настолько эффектным и вкусным, что полностью вытеснил привычную шубу со стола. Теперь он автоматически включается в наше новогоднее меню — яркий, легкий и очень праздничный.

