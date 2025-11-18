Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 17:37

Президент «Локомотива-Кубани» высказался о «пропаже» воспитанника клуба

Глава «Локо-Кубани» Ведищев: удивительно, что Елатонцев лечится в Петербурге

Главный тренер БК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев в матче за 3-е место баскетбольного турнира «Единая лига ВТБ» в Краснодаре Главный тренер БК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев в матче за 3-е место баскетбольного турнира «Единая лига ВТБ» в Краснодаре Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Президент баскетбольного клуба «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев прокомментировал ситуацию с центровым команды Кириллом Елатонцевым, сообщает «Чемпионат». Он выразил удивление, что лечение пришлось продолжить в другом регионе.

Представители Елатонцева сообщили клубу, что он вынужден продолжить лечение в другом городе, так как не получил необходимую ему медицинскую помощь во всех больницах Краснодара. Для нас удивительно, что игрок в итоге оказался в медицинском учреждении Санкт-Петербурга, куда больной добирался на перекладных практически сутки, — рассказал спортсмен.

Елатонцев отметил, что информация о лечении в Петербурге не является официальной. По его словам, болезнь другим спортсменам также неизвестна. Отмечается, что в петербургский «Зенит» из «Локомотива-Кубани» уже перешли два воспитанника краснодарского клуба Александр Щербенев и Андрей Мартюк.

