Президент «Локомотива-Кубани» высказался о «пропаже» воспитанника клуба

Президент баскетбольного клуба «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев прокомментировал ситуацию с центровым команды Кириллом Елатонцевым, сообщает «Чемпионат». Он выразил удивление, что лечение пришлось продолжить в другом регионе.

Представители Елатонцева сообщили клубу, что он вынужден продолжить лечение в другом городе, так как не получил необходимую ему медицинскую помощь во всех больницах Краснодара. Для нас удивительно, что игрок в итоге оказался в медицинском учреждении Санкт-Петербурга, куда больной добирался на перекладных практически сутки, — рассказал спортсмен.

Елатонцев отметил, что информация о лечении в Петербурге не является официальной. По его словам, болезнь другим спортсменам также неизвестна. Отмечается, что в петербургский «Зенит» из «Локомотива-Кубани» уже перешли два воспитанника краснодарского клуба Александр Щербенев и Андрей Мартюк.

Ранее сообщалось, что бывший игрок лондонского «Челси», ныне выступающий за бразильский клуб «Сан-Паулу», Оскар выписан из медицинского учреждения. Футболиста госпитализировали 12 ноября после того, как медицинское обследование выявило проблемы с сердцем.