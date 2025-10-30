Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 11:30

Половину урожая тыквы так съели и еще хочется: сахарные цукаты из тыквы к чаю! Очень вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда урожай тыквы кажется бесконечным, а идеи для её приготовления начинают иссякать, на помощь приходит простой и гениальный рецепт — ароматные цукаты. Это не просто лакомство, а настоящее осеннее волшебство, которое превращает сочную мякоть в прозрачные, сладкие и слегка жевательные дольки, тающие во рту. Они напоминают конфеты, но только натуральные, без искусственных добавок. Цукаты из тыквы — это идеальное дополнение к вечернему чаю, прекрасная начинка для выпечки или просто полезный перекус для детей и взрослых. Их золотистый цвет и нежный вкус с пряными нотками дарят настоящее удовольствие и продлевают ощущение солнечной осени.

Для приготовления вам понадобится 1 кг очищенной тыквы, 800 г сахара, 300 мл воды и сок 1/2 лимона. Для аромата можно добавить палочку ванили, пару звездочек бадьяна или щепотку корицы. Тыкву нарежьте небольшими кубиками примерно 2 на 2 сантиметра. В кастрюле с толстым дном сварите сироп из сахара и воды, помешивая, до полного растворения сахара. Добавьте в кипящий сироп тыквенные кубики и варите на очень медленном огне около 40 минут, пока дольки не станут прозрачными. Не забывайте аккуратно помешивать. За 5 минут до готовности влейте лимонный сок — он закрепит цвет и добавит приятную кислинку. Шумовкой извлеките цукаты из сиропа и разложите их на пергаменте. Подсушивайте при комнатной температуре 2-3 суток или несколько часов в духовке при минимальной температуре с приоткрытой дверцей. Готовые цукаты обваляйте в сахарной пудре.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество
От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Вместо котлет готовлю сочные стожки — мясо и гарнир в одном блюде: 30 минут и кушаем
Общество
Вместо котлет готовлю сочные стожки — мясо и гарнир в одном блюде: 30 минут и кушаем
Скандинавский яблочный пирог — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество
Скандинавский яблочный пирог — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Из трех яблок и тыквы готовлю обалденную запеканку! Яркий рецепт осени — вкусно со сметаной и вареньем
Общество
Из трех яблок и тыквы готовлю обалденную запеканку! Яркий рецепт осени — вкусно со сметаной и вареньем
Кусочек тыквы и горстка муки — пеку золотистые тыквенные пончики! Нежная выпечка к чаю — хит осени
Общество
Кусочек тыквы и горстка муки — пеку золотистые тыквенные пончики! Нежная выпечка к чаю — хит осени
тыква
рецепты
цукаты
конфеты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьера новогоднего шоу «История игрушек» состоится в «Острове Мечты»
Во Львовской области на Украине вспыхнула теплоэлектростанция
Политолог оценил шансы Трампа на переговорах с Си Цзиньпином
Назван срок, который грозит напавшим на росгвардейцев диверсантам
Глава Минобрнауки рассказал о прорывных разработках России в фармацевтике
Пропавшего на Урале бизнесмена нашли мертвым
Владимир Познер встал на колено перед Ксений Собчак в Париже
Трамп заявил о масштабной сделке с Китаем по энергоносителям
В Совфеде оценили пользу «Посейдона» для безопасности России
Семья Свечникова назначила награду за информацию о его местонахождении
В ГД нашли способ, как развивать туризм и где искать инвесторов для этого
В российском регионе бушует гонконгский грипп
Забытая во время круиза пенсионерка не выжила на необитаемом острове
От россиян начали требовать доплатить утильсбор за машины из Казахстана
Раскрыто, почему Зеленский стал активнее клянчить вооружение у Запада
«Кинжалы» выключили свет на Западной Украине: удары по Украине 30 октября
Счетная палата обнаружила нарушения при ремонте дорог в нескольких регионах
Бывший советник президента Казахстана погиб в драке
Россиянам рассказали об основных рисках при оплате картой
Криминалистка профессионально замела следы после убийства бывшего
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.