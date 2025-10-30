Хороши на завтрак и на перекус! Яблочные булочки в медовой глазури — очень нежные и вкусные, улетают за один вечер

Аромат свежей сдобной выпечки с яблоками и корицей — это воплощение домашнего уюта. Эти булочки — не просто десерт, а настоящее произведение искусства, где нежнейшее сдобное тесто встречается с сочной яблочной начинкой с хрустящими орехами, а сверху покрывается блестящей медовой глазурью. Рецепт от проверенного производителя продукции для выпечки гарантирует безупречный результат: булочки всегда получаются пушистыми, идеально пропеченными и невероятно ароматными. Секрет их успеха — в точном балансе ингредиентов и последовательности действий, которые превращают простые продукты в кулинарный шедевр, достойный лучшей кофейни.

Для приготовления 12 булочек вам понадобится для теста: 500 г муки, 250 мл молока, 100 г сахара, 10 г сухих дрожжей, 2 яйца, 100 г сливочного масла, щепотка соли. Для начинки: 3 яблока, 70 г грецких орехов, 50 г сахара, 1 ч. л. корицы. Для глазури: 3 ст. л. меда, 1 ст. л. воды. Подогрейте молоко до комнатной температуры, растворите в нем дрожжи и сахар. Добавьте яйца, растопленное масло, постепенно введите муку и соль. Замесите гладкое тесто и оставьте на 1,5 часа в тепле. Яблоки нарежьте кубиками, смешайте с измельченными орехами, сахаром и корицей. Подошедшее тесто обомните, разделите на 12 частей. Каждую раскатайте в кружок, выложите начинку, защипните края, формируя булочки. Выложите на противень швом вниз, дайте постоять 30 минут. Выпекайте 25 минут при 180 °C. Смешайте мед с водой и смажьте горячие булочки.

