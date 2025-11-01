Россиянкам рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет Профессор Финогенова: в России многодетные матери могут уйти на пенсию в 50 лет

Многодетные матери в России имеют право на досрочный выход на пенсию в возрасте 50 лет, сообщила ТАСС профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. По ее словам, которые приводит ТАСС, это возможно, если женщина родила более пяти детей, обладает стажем не менее 15 лет и имеет минимум 22 ИПК.

Для женщин, которые родили и воспитали трех и более детей, а также при условии достижения детьми возраста восьми лет, стажа работы не менее 15 лет и наличии не менее 22 ИПК, имеется возможность досрочного выхода на пенсию. Для женщин, родивших трех детей, возраст выхода на пенсию — 57 лет; для родивших четырех детей — 56 лет; для родивших пять и более детей — 50 лет, — рассказала Финогенова.

Отдельные условия предусмотрены для женщин, родивших двух детей и работавших в сложных климатических условиях. При стаже 12 лет в районах Крайнего Севера или 17 лет на приравненных территориях они могут выйти на пенсию в 50 лет при общем стаже от 20 лет. При этом Финогенова подчеркнула, что для многодетных отцов аналогичные льготы не предусмотрены.

Ранее стало известно, что никогда не работавшие россияне могут получать пенсию по старости. Право на такие выплаты дается на пять лет позднее. Сама пенсия меньше обычной страховой.