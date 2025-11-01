Мать ребенка Тимати улетела из России

Невеста рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что они с дочерью улетели в долгожданный отпуск. Девушка призналась, что материнство дается ей непросто из-за постоянного недосыпа. Иванова не стала уточнять, какое именно направление они выбрали для отдыха.

Я мама и я не высыпаюсь уже три месяца. Сделала себе легкий макияж, чтобы пойти пофоткаться, потому что мы прилетели на океан, и это будет наше первое купание, которое я хочу запечатлеть, — поделилась избранница артиста.

Влюбленные состоят в отношениях уже три года. 2 августа Иванова подарила музыканту дочь по имени Эмма. Для Тимати это уже третий ребенок. При этом артист ни разу не состоял в официальном браке.

Ранее Иванова похвасталась подписчикам автомобилем, который исполнитель подарил ей после рождения дочери. Девушка опубликовала видео с гиперкаром Koenigsegg Reger, стоящим на парковке. Стоимость машины оценивается примерно в 250 млн рублей. Подписчики поздравили девушку и оценили дорогой подарок.