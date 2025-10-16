Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 11:53

И. о. мэра Одессы стал представитель партии Зеленского

Исполняющим обязанности мэра Одессы назначили Игоря Коваля

Игорь Коваль Игорь Коваль Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Представитель правящей партии Украины «Слуга народа» Игорь Коваль вступил в должность исполняющего обязанности мэра Одессы, соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте городского совета. Документ о своем назначении чиновник подписал самостоятельно.

В тексте распоряжения указано, что Коваль приступает к исполнению новых обязанностей с 16 октября, ссылаясь на часть 2 статьи 42 Закона Украины «О местном самоуправлении».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ о создании Одесской государственной военной администрации (ГВА) и назначил ее руководителем Сергея Лысака. Руководство Днепропетровской областью теперь перейдет к его первому заместителю Владиславу Гайваненко.

Между тем экс-депутат Верховной рады, политолог Спиридон Килинкаров считает, что в Одессе создают военную администрацию для подавления протестов среди населения. По его словам, в условиях энергетического кризиса будет сложно контролировать настроение граждан. Подобные незаконные действия направлены на ликвидацию самоуправления и введение прямого руководства, считает экс-депутат.

Украина
Одесса
мэры
назначения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США проанализировали, способна ли Россия сбить Tomahawk
Под Петербургом мужчина расстрелял пьяного охранника магазина
Россиянам рассказали о самых выгодных условиях по банковским вкладам
Терапевт объяснил, почему дети так часто болеют простудой
Продюсер рассказал, кто из российских звезд мог бы победить на «Грэмми»
ФАС вступилась за права россиян перед Apple
Строительство в эпоху ESG: сочетать экологичность, экономику и реальность
В России появится незаметный для тепловизоров бронежилет
Россиян предупредили о разбавленном бензине на заправках
Глава РФПИ оценил необходимость сотрудничества России и США в Арктике
Мать известного футболиста пытается отменить налог на шикарный подарок
Стало известно, кто может заменить Станковича в «Спартаке»
«Ничего не знает»: в Кремле осадили Рютте за оскорбление моряков и летчиков
Володин призвал не прощать Латвии гонения на россиян
Политолог дал оценку первой встречи Путина с новым лидером Сирии
В Кремле указали на совместный успех Путина и Трампа
Королевская семья Британии: новости, Кейт засняли за употреблением алкоголя
Названа дата завершения строительства автомобильного обхода Мариуполя
Песков рассказал, каким важным делом займется Путин вечером
Судимый охранник полез с языком к школьнице: мигранта закрыли на 12 лет
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.