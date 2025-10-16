И. о. мэра Одессы стал представитель партии Зеленского

И. о. мэра Одессы стал представитель партии Зеленского Исполняющим обязанности мэра Одессы назначили Игоря Коваля

Представитель правящей партии Украины «Слуга народа» Игорь Коваль вступил в должность исполняющего обязанности мэра Одессы, соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте городского совета. Документ о своем назначении чиновник подписал самостоятельно.

В тексте распоряжения указано, что Коваль приступает к исполнению новых обязанностей с 16 октября, ссылаясь на часть 2 статьи 42 Закона Украины «О местном самоуправлении».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ о создании Одесской государственной военной администрации (ГВА) и назначил ее руководителем Сергея Лысака. Руководство Днепропетровской областью теперь перейдет к его первому заместителю Владиславу Гайваненко.

Между тем экс-депутат Верховной рады, политолог Спиридон Килинкаров считает, что в Одессе создают военную администрацию для подавления протестов среди населения. По его словам, в условиях энергетического кризиса будет сложно контролировать настроение граждан. Подобные незаконные действия направлены на ликвидацию самоуправления и введение прямого руководства, считает экс-депутат.