Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 октября 2025 в 15:17

«Варварский банк»: стало известно, как командиры ВСУ зарабатывают на трупах

Полковник Баранец: ВСУ закапывают трупы якобы без вести пропавших солдат

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Командиры Вооруженных сил Украины ради заработка закапывают тела якобы пропавших без вести солдат, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец, комментируя загадочные исчезновения украинских бойцов в селе Садки в Сумской области. По его словам, действия военачальников продиктованы распоряжениями киевского руководства, стремящегося к экономии.

Давайте не мифологизировать это несчастное село [Садки], где подобные события случаются достаточно часто. Судя по показаниям украинских военнопленных, которых наши ребята взяли [в плен] во время боев, загадка с исчезновением людей связана с командованием, которое выполняет указания своего киевского начальства о том, что лучше не вести списки убитых или раненых. Тяжелораненых можно убивать, а убитых они закапывают как собак. Это такой варварский банк, в котором командование зарабатывает на трупах якобы пропавших без вести военных, — пояснил Баранец.

Он подчеркнул, что проблема существует уже более года. По словам Баранца, жалобы поступают не только от родственников пропавших без вести украинских военных, но и от людей из-за рубежа. В качестве примера военэксперт привел колумбийскую женщину, которая узнала о гибели мужа только от человека, вернувшегося с поля боя, и не получила тело супруга.

Солдаты пытаются бежать с поля боя, зная, какая судьба их ждет. Уже появились заградотряды, которые расстреливают в спину и солдат, и офицеров, которые покидают окопы или опорные пункты. В этом вся загадка. Это показ физиономии командования Вооруженных сил Украины, — заключил Баранец.

Ранее источники в российских силовых структурах сообщили, что в селе Садки Сумской области бойцы ВСУ бесследно исчезают. По их данным, этот населенный пункт словно стал «черной дырой» для украинцев. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Украина
ВСУ
солдаты
Сумы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
