Командиры Вооруженных сил Украины ради заработка закапывают тела якобы пропавших без вести солдат, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец, комментируя загадочные исчезновения украинских бойцов в селе Садки в Сумской области. По его словам, действия военачальников продиктованы распоряжениями киевского руководства, стремящегося к экономии.

Давайте не мифологизировать это несчастное село [Садки], где подобные события случаются достаточно часто. Судя по показаниям украинских военнопленных, которых наши ребята взяли [в плен] во время боев, загадка с исчезновением людей связана с командованием, которое выполняет указания своего киевского начальства о том, что лучше не вести списки убитых или раненых. Тяжелораненых можно убивать, а убитых они закапывают как собак. Это такой варварский банк, в котором командование зарабатывает на трупах якобы пропавших без вести военных, — пояснил Баранец.

Он подчеркнул, что проблема существует уже более года. По словам Баранца, жалобы поступают не только от родственников пропавших без вести украинских военных, но и от людей из-за рубежа. В качестве примера военэксперт привел колумбийскую женщину, которая узнала о гибели мужа только от человека, вернувшегося с поля боя, и не получила тело супруга.

Солдаты пытаются бежать с поля боя, зная, какая судьба их ждет. Уже появились заградотряды, которые расстреливают в спину и солдат, и офицеров, которые покидают окопы или опорные пункты. В этом вся загадка. Это показ физиономии командования Вооруженных сил Украины, — заключил Баранец.

Ранее источники в российских силовых структурах сообщили, что в селе Садки Сумской области бойцы ВСУ бесследно исчезают. По их данным, этот населенный пункт словно стал «черной дырой» для украинцев. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.