16 октября 2025 в 15:13

Раскрыто, что стоит за угрозой США запретить Китаю полеты в небе над РФ

Политолог Лукьянов назвал угрозы США Китаю частью торговой войны

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Все заявления президента США Дональда Трампа в отношении китайских авиакомпаний следует рассматривать как аргументы в торговом споре, рассказал NEWS.ru главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его словам, это не более чем попытки разными способами оказать давление на Китай.

Не следует рассматривать отдельные требования США в изоляции от других: это все пакетные вопросы. Трамп откровенно сказал: мы вступили в новый раунд торговой войны с Китаем. Вот она и происходит, — отметил Лукьянов.

По мнению политолога, у США и КНР есть взаимные рычаги влияния. И КНР не согласится на отдельно взятые американские требования.

Китай выдвигает свои претензии или требования и рассчитывает договориться с США в конце концов. Ну, например, когда состоится встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, на которой они скажут: ну давайте все-таки договоримся, потому что мы две великие страны, — считает эксперт.

Ранее стало известно, что США желают запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при выполнении рейсов в Соединенные Штаты и обратно. Таким образом, Вашингтон хочет установить симметричные ограничения, поскольку РФ в ответ на санкции Запада запретила полеты над своей территорией авиакомпаниям почти из 40 стран, в том числе США.

