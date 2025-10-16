Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 15:18

«Кому-то щи без мяса»: в Госдуме оценили зарплатные ожидания россиян

Депутат Нилов: зарплата мечты зависит от потребностей и места жизни человека

Ярослав Нилов Ярослав Нилов Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Зарплата мечты россиян зависит от их потребностей и места проживания, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, на финансовые ожидания человека также влияют его семейное положение и наличие имущества.

От чего зависят зарплатные ожидания? От потребностей человека, места проживания, наличия имущества, семейного положения и его представлений о минимальных параметрах качественной жизни. Есть хорошая пословица: кому-то щи без мяса, а кому-то бриллианты маленькие. На Чукотке бананы стоят тысячу рублей, а в Москве — 100 рублей. Цены отличаются, поэтому одна и та же сумма дает разные возможности жителям, проживающим в центре РФ и в Арктической зоне на Дальнем Востоке, — пояснил Нилов.

По его мнению, невозможно дать точный ответ на вопрос о минимально необходимом доходе, исходя из неравных начальных условий для разных людей. Депутат пояснил, что спрашивать о финансовом минимуме следует у тех, кто живет на уровне МРОТ или получает детские пособия, так как их представления о цифрах будут кардинально отличаться от запросов обеспеченных слоев населения.

Нельзя однозначно ответить на вопрос о зарплате мечты. У всех неравные начальные условия. Вообще, спрашивать о минимуме нужно у тех, кто живет на уровне МРОТ, кто получает пособие на ребенка, — у этой семьи будут одни представления, они еле-еле сводят концы с концами. Спросите об этом у владельцев домов на Рублевке, кто тратит большие деньги на обслуживание домов, — у них будут совершенно иные цифры, — резюмировал Нилов.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что человека, у которого ежемесячный доход составляет меньше 48 тыс. рублей, россияне считают бедняком. По данным аналитиков, для признания богачом нужно зарабатывать почти в 20 раз больше — 930 тыс. рублей.

