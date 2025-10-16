Стало известно, как рост цен на золото скажется на бюджете России

Рост цен на золото положительно скажется на бюджете России, поскольку страна является одним из крупнейших производителей и экспортеров этого металла, заявила преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова. По ее словам, переданным «Финансами Mail», это увеличит поступления в бюджет.

Рост мировых цен на золото имеет для российской экономики в целом позитивный эффект. Россия является одним из крупнейших производителей и экспортеров золота, поэтому увеличение его стоимости способствует росту валютной выручки, улучшению торгового баланса и увеличению поступлений в бюджет, — пояснила она.

Ранее сообщалось, что стоимость декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex обновила исторический максимум, превысив отметку $4250 (335 тысяч рублей) за тройскую унцию. Серебро поднялось до $52,89 (4,16 тысячи рублей), обновив исторический максимум.

Золото бьет исторические рекорды на бирже на протяжении нескольких месяцев. Например, 6 октября цена тройской унции была установлена на уровне $4,00005 тысячи.