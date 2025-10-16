Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 15:17

Стало известно, как рост цен на золото скажется на бюджете России

Экономист Циканова: рост цен на золото положительно скажется на бюджете России

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Рост цен на золото положительно скажется на бюджете России, поскольку страна является одним из крупнейших производителей и экспортеров этого металла, заявила преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова. По ее словам, переданным «Финансами Mail», это увеличит поступления в бюджет.

Рост мировых цен на золото имеет для российской экономики в целом позитивный эффект. Россия является одним из крупнейших производителей и экспортеров золота, поэтому увеличение его стоимости способствует росту валютной выручки, улучшению торгового баланса и увеличению поступлений в бюджет, — пояснила она.

Ранее сообщалось, что стоимость декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex обновила исторический максимум, превысив отметку $4250 (335 тысяч рублей) за тройскую унцию. Серебро поднялось до $52,89 (4,16 тысячи рублей), обновив исторический максимум.

Золото бьет исторические рекорды на бирже на протяжении нескольких месяцев. Например, 6 октября цена тройской унции была установлена на уровне $4,00005 тысячи.

Россия
золото
бюджет
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росатоме раскрыли сроки восстановления ЛЭП на ЗАЭС
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тремя сообщениями
Россиянам объяснили, ждать ли новой пандемии из-за штамма «Стратус»
Россиянам раскрыли, как будет работать закон об онлайн-подписках
«Если только захват Варшавы»: в ГД высмеяли мечты ВСУ о наступлении на РФ
В США затянули публикацию российских данных по делу Кеннеди
В Роспотребнадзоре рассказали об идеальном ежедневном рационе
Заболел живот — и родила: школьница случайно стала мамой из-за дедушки
Стало известно, когда в Москве прекратятся дожди
За чувством слабости пациентки скрывалась огромная опухоль
В Финляндии раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Путина
«Я обомлела»: Бабкина вспомнила о первой встрече с Зыкиной
Белесый туман и холод до -7? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Можно ли измерить давление без тонометра?
Педикюр и подология: находим принципиальные отличия
Самые вкусные десерты СССР: рецепт сгущенки — готовим дома
Плановая стрижка обернулась кошмаром для собаки в Москве
В Йемене погиб начальник Генштаба вооруженных сил
«Я для них топчик»: Бабкина назвала своих самых преданных поклонников
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.