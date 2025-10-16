Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 15:38

Политолог оценила провал Макрона в рейтинге топ-50 политиков Франции

Политолог Кривешко: во Франции растет недовольство Макроном

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Франции растет недовольство президентом Эммануэлем Макроном, заявила политолог Дарья Кривешко, комментируя тот факт, что он не вошел в топ-50 политиков страны. По ее словам, переданным «ФедералПресс», французское общество ищет альтернативы среди тех, которые больше не связаны с нынешней исполнительной властью.

Рост недовольства деятельностью президента говорит о том, что «макронизм» сталкивается с массовым неприятием не только среди оппозиции, но и среди рядовых граждан, — пояснила эксперт.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Макрон использует угрозы в адрес России, чтобы избежать импичмента. По его словам, глава государства стремится защитить свой имидж, но его слова не имеют влияния.

Франция
Эммануэль Макрон
политики
рейтинги
