Политолог оценила провал Макрона в рейтинге топ-50 политиков Франции

Во Франции растет недовольство президентом Эммануэлем Макроном, заявила политолог Дарья Кривешко, комментируя тот факт, что он не вошел в топ-50 политиков страны. По ее словам, переданным «ФедералПресс», французское общество ищет альтернативы среди тех, которые больше не связаны с нынешней исполнительной властью.

Рост недовольства деятельностью президента говорит о том, что «макронизм» сталкивается с массовым неприятием не только среди оппозиции, но и среди рядовых граждан, — пояснила эксперт.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Макрон использует угрозы в адрес России, чтобы избежать импичмента. По его словам, глава государства стремится защитить свой имидж, но его слова не имеют влияния.