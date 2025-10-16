Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 17:49

В России не исключили попыток сорвать визит экспертов ОЗХО

Постпред Тарабрин: оппоненты могут попытаться сорвать визит экспертов ОЗХО

Владимир Тарабрин Владимир Тарабрин Фото: Сергей Отрошко/РИА Новости

Российские власти не исключают, что оппоненты Москвы попытаются сорвать визит экспертов Организации по запрещению химического оружия, заявил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин. По его словам, в настоящее время Россия ведет активные консультации по направлению в страну экспертов техсекретариата, сообщает ТАСС.

В настоящее время мы ведем активные консультации относительно нашего запроса направить в Россию экспертов техсекретариата ОЗХО. Не исключено, что наши оппоненты постараются сделать все возможное, чтобы не допустить такой поездки, — сказал Тарабрин.

Он отметил, что процесс организации визита рассматривается как «тест на профпригодность» техсекретариата и его способность реагировать на любые нарушения Конвенции по запрещению химического оружия. По мнению Тарабрина, готовность экспертов к таким ситуациям будет ключевым фактором успешного проведения визита и соблюдения международных обязательств России.

Ранее журналист Ахмед Адель выразил сомнения в объективности рассмотрения российских обращений о возможном применении химического оружия украинской стороной. По его оценке, ОЗХО демонстрирует явную зависимость от западных государств.

ОЗХО
ООН
Россия
провокации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, пострадала ли Запорожская АЭС от отключения электроэнергии
Россия встревожена действиями Запада против химической отрасли
В секторе Газа назвали количество переданных Израилем тел палестинцев
Россия и Узбекистан ищут месторождения трудноизвлекаемых запасов нефти
Жива или продали на органы? Что с моделью, попавшей в рабство в Мьянме
Разговор Путина и Трампа подтвердили в Кремле
Каллас допустила новый выпад против России
Сын пропавших в тайге Усольцевых рассказал, где может укрываться семья
Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в октябре — весной сад в абрикосовых горошинах
День рождения в бомбоубежище и резкое похудение: как живет Алина Ланина
В Запорожской области внезапно пропало электричество
Скончался известный актер из «Великолепного века»
Назван новый возможный замминистра обороны России
Россия и Таджикистан продолжают обсуждать разработку месторождений
«Экстремальные обороты»: озвучены перспективы торговой войны США и Китая
Маликов впервые прокомментировал номинацию Валерии на «Грэмми»
Украину обвинили в продолжении использования запрещенного оружия
Названо условие, при котором семья Усольцевых могла тайно покинуть Россию
Севиль отреагировала на успех Валерии
В России нашли древний поселок-призрак, которого нет ни на одной карте
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.