В России не исключили попыток сорвать визит экспертов ОЗХО Постпред Тарабрин: оппоненты могут попытаться сорвать визит экспертов ОЗХО

Российские власти не исключают, что оппоненты Москвы попытаются сорвать визит экспертов Организации по запрещению химического оружия, заявил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин. По его словам, в настоящее время Россия ведет активные консультации по направлению в страну экспертов техсекретариата, сообщает ТАСС.

В настоящее время мы ведем активные консультации относительно нашего запроса направить в Россию экспертов техсекретариата ОЗХО. Не исключено, что наши оппоненты постараются сделать все возможное, чтобы не допустить такой поездки, — сказал Тарабрин.

Он отметил, что процесс организации визита рассматривается как «тест на профпригодность» техсекретариата и его способность реагировать на любые нарушения Конвенции по запрещению химического оружия. По мнению Тарабрина, готовность экспертов к таким ситуациям будет ключевым фактором успешного проведения визита и соблюдения международных обязательств России.

Ранее журналист Ахмед Адель выразил сомнения в объективности рассмотрения российских обращений о возможном применении химического оружия украинской стороной. По его оценке, ОЗХО демонстрирует явную зависимость от западных государств.