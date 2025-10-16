Российские власти не исключают, что оппоненты Москвы попытаются сорвать визит экспертов Организации по запрещению химического оружия, заявил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин. По его словам, в настоящее время Россия ведет активные консультации по направлению в страну экспертов техсекретариата, сообщает ТАСС.
В настоящее время мы ведем активные консультации относительно нашего запроса направить в Россию экспертов техсекретариата ОЗХО. Не исключено, что наши оппоненты постараются сделать все возможное, чтобы не допустить такой поездки, — сказал Тарабрин.
Он отметил, что процесс организации визита рассматривается как «тест на профпригодность» техсекретариата и его способность реагировать на любые нарушения Конвенции по запрещению химического оружия. По мнению Тарабрина, готовность экспертов к таким ситуациям будет ключевым фактором успешного проведения визита и соблюдения международных обязательств России.
Ранее журналист Ахмед Адель выразил сомнения в объективности рассмотрения российских обращений о возможном применении химического оружия украинской стороной. По его оценке, ОЗХО демонстрирует явную зависимость от западных государств.