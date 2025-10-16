Смерть Лермонтова, месть Бэмби и «Кибердеревня»: новинки кино 16–22 октября

В кинотеатрах с 16 октября: Хоакин Феникс «борется» с искусственным интеллектом, Илья Озолин играет Михаила Лермонтова, мутировавший Бэмби мстит людям за смерть матери, Мария Скорницкая влюбляется в Михаила Тарабукина, Ангелина Пахомова становится «добычей» маньяка. На платформах стартуют продолжения сериалов «Дипломатка» и «Кибердеревня». NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Эддингтон»

Премьера: 16 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Эмма Стоун, Остин Батлер, Люк Граймс, Дирдри О«Коннелл, Майкл Уорд, Амели Хеферль, Клифтон Коллинз мл., Уильям Белло.

Зачем смотреть: фильм сочетает в себе элементы современного вестерна, черной комедии и драмы.

Весной 2020 года, во время пандемии, в тихом городке Эддингтон назревает конфликт между шерифом Джо Кроссом и мэром Тэдом Гарсиа. Мэр, готовящийся к переизбранию, продвигает проект строительства крупного дата-центра с искусственным интеллектом, а Кросс открыто выступает против — его раздражает и сам Гарсиа, и введенные карантинные меры. Противостояние перерастает в политическую борьбу: шериф решает баллотироваться на пост мэра, и город постепенно оказывается втянутым в борьбу за власть и влияние.

«Лермонтов»

Премьера: 16 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Илья Озолин, Евгений Романцов, Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов, Уршула Малка, Егор Анисимов, Федор Кудряшов, Богдан Голощук, Семен Алешин.

Зачем смотреть: биографическая драма о дуэли, стоившей жизни великому русскому поэту и писателю.

Пятигорск, июль 1841 года. Утро дуэли между Михаилом Лермонтовым и Николаем Мартыновым. Еще пару дней назад они были в хороших отношениях, но ссора превращает их в противников. До выстрелов остаются считаные часы, однако друзья и знакомые поэта не придают происходящему серьезного значения, не подозревая, чем закончится этот конфликт.

«Бэмби. Лесной кошмар»

Премьера: 16 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Роксанна Макки, Никола Райт, Самира Майти, Том Мулрон, Алекс Кук, Расселл Джеффри Бэнкс, Катрин Адамс, Биг Тобз, Эван Бортвик, Джозеф Гринвуд.

Зачем смотреть: фильм ужасов, являющийся вольной адаптацией книги Феликса Зальтена «Бемби».

Ханна и ее семилетний сын Бенджи по пути к бабушке попадают в автокатастрофу посреди леса. Причиной становится мутировавший олень по имени Бэмби, который мстит людям за смерть своей матери. Очутившись в изоляции, мать и сын оказываются втянутыми в жестокое противостояние с существом, для которого охота на людей становится способом возмездия.

«Сердцеед»

Премьера: 16 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Михаил Тарабукин, Мария Скорницкая, Марина Яковлева, Александр Мартынов, Роман Гредин, Валентина Мазунина, Марина Барсукова, Денис Бондарков, Алена Яблочная, Екатерина Шмакова.

Зачем смотреть: российская ироничная комедия об играх судьбы.

Светка, переехавшая из деревни в Москву, приезжает на летние выходные к родителям и неожиданно сталкивается с первой любовью — трактористом Сашкой. Старые чувства вспыхивают вновь, но Сашка связан с дояркой Машей и не решается на разрыв. Ситуация запутывается еще сильнее, когда в деревню приезжает ухажер Светки, решивший увезти ее обратно в столицу, а в историю вмешивается местная продавщица Люба.

«Трофей»

Премьера: 16 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Ангелина Пахомова, Виктор Михайлов, Федор Гамалея, Игорь Жижикин.

Зачем смотреть: эротический триллер о предательстве, насилии и выживании.

Путешествие Лины на охотничью виллу в Карелии, начавшееся как романтический уик-энд, превращается в борьбу за выживание. После конфликта с братом своего возлюбленного девушка оказывается втянутой в чудовищную игру, где она не гостья, а добыча.

«Дипломатка». Третий сезон

Премьера: 16 октября.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Кери Рассел, Руфус Сьюэлл, Дэвид Гиаси, Али Ан, Рори Киннер и Ато Эссандо. Также к ним присоединятся Эллисон Дженни, Брэдли Уитфорд, Нана Менса, Мигель Сандовал и Эйдан Тернер.

Зачем смотреть: продолжение драматического сериала о семье дипломатов-карьеристов Кейт и Хэл Уолтер.

В третьем сезоне Кейт Фэрбер оказывается на пороге политического прорыва — ее готовят к должности вице-президента. Но внезапная смерть президента меняет все: обязанности главы государства берет на себя ее соперница Грейс Пенн. Когда всплывает информация о причастности Хэла к трагедии, амбиции, предательства и личные драмы переплетаются в опасной политической игре, где каждая ошибка может стоить карьеры и репутации.

«Кибердеревня». Второй сезон

Премьера: 18 октября.

Где смотреть: «Кинопоиск».

В ролях: Сергей Чихачев, Ольга Жевакина, Артем Семакин, Елена Махова, Григорий Скряпкин, Сергей Бурунов, Павел Деревянко.

Зачем смотреть: сериал о будущем, в котором простой русский фермер с Марса Николай Кулибин отправляется в путешествие, чтобы спасти свой дом и семью.

Во втором сезоне действие разворачивается спустя год после событий первой части. Голограмма Галя, вселившись в тело Барагозина, обрела почти безграничную силу и установила собственные порядки. Тем временем Николай оказывается в космической тюрьме, где вместе с Робогозиным пытается выбраться и остановить Галю. Им предстоит не только бросить вызов могущественному противнику, но и разобраться с последствиями собственных ошибок, изменивших весь ход событий.

