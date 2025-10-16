Представитель Успенской ответил на слухи об ухудшении здоровья певицы

Состояние здоровья певицы Любови Успенской не вызывает опасений, а информация в Сети о том, что ее рука может потерять подвижность, не соответствует действительности, заявил NEWS.ru концертный директор артистки Александр. По его словам, процесс заживления проходит планово и никаких рисков для самочувствия и графика выступлений артистки нет. Также он добавил, что Успенская является настоящим профессионалом, который дорожит своими зрителями и не отказывается от запланированных концертов.

Это не правда, что рука Успенской может потерять подвижность. Она заживает постепенно, но никаких рисков нет. Если бы ситуация была такой критичной, поверьте, мы бы никуда не поехали. Да, Любовь Успенская — профессионал, она не отказывается от выступлений, всегда стремится выступить перед фанатами. Но, еще раз повторюсь, все под контролем, она хорошо себя чувствует, все в порядке. Эта новость — чушь, всегда удивляет, откуда такая информация вообще берется, — пояснил Александр.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Успенской, сломавшей руку, проведут срочную операцию. По информации канала, ей должны были вставить в руку специальные швейцарские пластины. Там же добавили, что, по прогнозам медиков, исполнительница сможет вернуться к выступлениям уже через несколько дней после операции.