Российская фигуристка раскрыла, чем ее удивила жизнь в Пекине

Российская фигуристка раскрыла, чем ее удивила жизнь в Пекине Фигуристка Усачева: жизнь в Пекине дешевле, чем в Москве

Жизнь в Пекине намного дешевле, чем в Москве, рассказала Sports.ru российская фигуристка Дарья Усачева, которая после окончания карьеры работает тренером в Китае. Она привела в пример такси, стоимость поездки в котором, в среднем составляет 150 рублей.

Вот возвращаясь к твоему вопросу, что удивило, — удивили цены. Я привыкла к московским, которые вечно повышаются, — сказала Усачева.

Спортсменка также отметила низкие цены на продукты. По ее словам, косметика и одежда стоят, как и в России. Работать в Пекине выгоднее, так как на контрактах всегда платят больше, пояснила Усачева.

Ранее сообщалось, что фигуристка Александра Трусова заработала более миллиона рублей на рассказах о родах. Для этого она и ее муж запустили приватный канал «Клуб для саморазвития». На канал подписались более 500 человек, которые каждый месяц платят по 2000 рублей. Читатели получают доступ к видео из родзала, историям о восстановлении после родов и бонусным подкастам о саморазвитии.

Кроме того фигуристка и чемпионка зимних ОИ 2014 года Аделина Сотникова показала подросшего сына Адриана от казахстанского теннисиста Дмитрия Попко. На снимке девушка сидя обнимает своего ребенка. Спортсменка родила сына в августе 2023 года.