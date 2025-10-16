Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 12:00

Военэксперт оценил возможности российской ПВО по отражению атаки Tomahawk

Военэксперт Кнутов: отражение РФ Tomahawk зависит от целей и количества ракет

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Эффективность отражения американских Tomahawk российскими системами противовоздушной обороны зависит от атакуемых целей и количества ракет, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, основными объектами, подверженными потенциальной угрозе, являются элементы энергетической и жилой инфраструктуры.

Все будет зависеть от того, какое количество самих Tomahawk и пусковых установок будет передано Украине. В том случае, если им передадут батарею полностью — пункт управления четырьмя пусковыми, и на каждой пусковой по четыре ракеты, то групповая атака имеет шансы на прорыв. Такая батарея в состоянии в одном залпе выпустить 16 ракет. Вопрос в другом — по каким целям будет наноситься удар. Если удар будет наноситься по военным целям, я считаю, вряд ли [ВСУ] справятся со своей задачей, — отметил Кнутов.

Эксперт подчеркнул, что атака на топливно-энергетический комплекс, жилые дома, больницы и другие важные структуры может оказаться серьезной угрозой. По его словам, это связано с тем, что плотность защитных комплексов недостаточна для их эффективного прикрытия.

Ранее заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов отметил, что ракеты Tomahawk являются слишком сложным вооружением для ВСУ, что усложнит их использование в боевых условиях. По его словам, украинским специалистам потребуется минимум два месяца для подготовки к применению данного типа ракет.

ВСУ
Россия
ракеты
Tomahawk
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники продавали «чудодейственные молитвы» и поплатились
На Западе озвучили решение Индии по российской нефти
Глава ФСБ заявил о призывах МИ-6 «убивать всех неугодных» в России
В США проанализировали, способна ли Россия сбить Tomahawk
Под Петербургом мужчина расстрелял пьяного охранника магазина
Россиянам рассказали о самых выгодных условиях по банковским вкладам
Терапевт объяснил, почему дети так часто болеют простудой
Продюсер рассказал, кто из российских звезд мог бы победить на «Грэмми»
ФАС вступилась за права россиян перед Apple
Строительство в эпоху ESG: сочетать экологичность, экономику и реальность
В России появится незаметный для тепловизоров бронежилет
Россиян предупредили о разбавленном бензине на заправках
Глава РФПИ оценил необходимость сотрудничества России и США в Арктике
Мать известного футболиста пытается отменить налог на шикарный подарок
Стало известно, кто может заменить Станковича в «Спартаке»
«Ничего не знает»: в Кремле осадили Рютте за оскорбление моряков и летчиков
Володин призвал не прощать Латвии гонения на россиян
Политолог дал оценку первой встречи Путина с новым лидером Сирии
В Кремле указали на совместный успех Путина и Трампа
Королевская семья Британии: новости, Кейт засняли за употреблением алкоголя
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.