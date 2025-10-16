Военэксперт оценил возможности российской ПВО по отражению атаки Tomahawk

Эффективность отражения американских Tomahawk российскими системами противовоздушной обороны зависит от атакуемых целей и количества ракет, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, основными объектами, подверженными потенциальной угрозе, являются элементы энергетической и жилой инфраструктуры.

Все будет зависеть от того, какое количество самих Tomahawk и пусковых установок будет передано Украине. В том случае, если им передадут батарею полностью — пункт управления четырьмя пусковыми, и на каждой пусковой по четыре ракеты, то групповая атака имеет шансы на прорыв. Такая батарея в состоянии в одном залпе выпустить 16 ракет. Вопрос в другом — по каким целям будет наноситься удар. Если удар будет наноситься по военным целям, я считаю, вряд ли [ВСУ] справятся со своей задачей, — отметил Кнутов.

Эксперт подчеркнул, что атака на топливно-энергетический комплекс, жилые дома, больницы и другие важные структуры может оказаться серьезной угрозой. По его словам, это связано с тем, что плотность защитных комплексов недостаточна для их эффективного прикрытия.

Ранее заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов отметил, что ракеты Tomahawk являются слишком сложным вооружением для ВСУ, что усложнит их использование в боевых условиях. По его словам, украинским специалистам потребуется минимум два месяца для подготовки к применению данного типа ракет.