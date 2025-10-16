В Петербурге двоих молодых людей нашли мертвыми в чужой квартире

Двое молодых людей скончались по неизвестной причине в чужой квартире в Санкт-Петербурге, сообщает Мойка78 со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Петербургу. Прибывшие на место следователи не обнаружили следов насильственной смерти.

Как сообщили в полиции, хозяйка квартиры в Кировском районе пустила переночевать двоих знакомых, 25 и 27 лет. По ее словам, на следующий день, вернувшись с работы, она нашла их мертвыми.

Ранее в Ленинградской области нашли кости человека. Правоохранители пытаются выяснить личность и причину смерти неизвестного, чьи останки нашли в лесу в Бокситогорском районе.

До этого в подвале старого дома в Невском районе Санкт-Петербурга нашли человеческие останки. Жуткая находка была сделана во время ремонтных работ.