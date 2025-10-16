Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 11:55

Россиянка подхватила инфекцию после съеденной на завтрак яичницы

Россиянка заразилась сальмонеллезом из-за яичницы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Россиянка заразилась сальмонеллезом после съеденной на завтрак яичницы, сообщил Telegram-канал «SHOT Проверка». Пациентка неделю находится в больнице, ее состояние улучшается.

Как отметил канал, после завтрака у девушки поднялась температура до 39 градусов, появились слабость, рвота и диарея. Врачи доставили ее в больницу и провели все необходимые анализы. В результате обследования выяснилось, что самочувствие россиянки ухудшилось из-за кишечной инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что для защиты от иерсиниоза нужно тщательно готовить мясо, рыбу и молочные продукты, хранить сырые и приготовленные блюда раздельно, а также не держать рядом овощи старого и нового урожая. Заболевание проявляется поражением желудочно-кишечного тракта, интоксикацией и кожными высыпаниями, а в тяжелых случаях может привести к поражению внутренних органов.

До этого 16 школьников, направлявшихся поездом в Кисловодск, госпитализировали с острым гастроэнтеритом. Еще девятерых отпустили домой после осмотра врачей. Первые симптомы отравления у детей появились еще до посадки — в школе уже фиксировалась вспышка кишечной инфекции.

