Этот многолетник возвращается в моду: садоводы вспомнили о старом красавце, который переживает даже суровые зимы. Пока большинство дачников закупает семена модных экзотов, опытные цветоводы все чаще делают ставку на проверенную временем классику — мак восточный (Papaver orientale). Этот эффектный многолетник, казалось бы, незаслуженно забытый, снова становится фаворитом у садоводов: сочетание выносливости и поразительной декоративности делает его настоящей находкой для любого цветника.

Мак восточный способен зимовать без укрытия даже при −40 °C, сохраняя жизнеспособные корни в самых суровых регионах России. При этом он не требует практически никакого ухода — достаточно посадить его на солнечное место с рыхлой, некислой почвой. Весной растение выпускает крупные опушенные листья, а уже к началу лета раскрывает огромные цветы — до 15 см в диаметре. Оттенки варьируются от нежно-розового и кораллового до насыщенного алого и бордового, а в центре сверкает черное «сердце» с бархатистыми лепестками.

Особый интерес у садоводов вызывает тенденция последних лет — создавать миксбордеры в «натуральном стиле», где мак восточный прекрасно сочетается с дельфиниумами, шалфеем, люпинами и васильками. После цветения куст можно обрезать — и он даст свежую листву, сохраняя декоративность до осени.

Эксперты советуют сеять мак под зиму — в октябре, когда почва уже остыла, но не промерзла. Такая посадка имитирует природную стратификацию: весной семена дружно всходят, и уже через год растения зацветают. Если вы ищете яркий, но неприхотливый акцент для сада, восточный мак — идеальный выбор. Один раз посеете — и он будет радовать вас каждое лето.

