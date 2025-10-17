Посадите сейчас — весной сотни нежных бусин украсят вашу клумбу! Многолетник с бойцовским характером

Обриета — это тот самый многолетник, который стоит посеять в ноябре, чтобы следующей весной ваш сад взорвался фейерверком красок. Ее главное преимущество — удивительная неприхотливость.

Посев под зиму — естественный и правильный путь для этого растения. Холодная стратификация только на пользу семенам: они закаляются, прорастают дружнее, а весной дают более крепкие и выносливые всходы. Представьте: только сошел снег, а ваш альпинарий, подпорная стенка или каменистый садик уже покрыты плотным пушистым ковром из тысяч мелких цветков — сиреневых, фиолетовых, малиновых.

Она идеально подходит для декорирования склонов и создания цветущих бордюров. Обриета не боится морозов, засухоустойчива и с благодарностью отзывается даже на минимальный уход. Поселите это чудо в своем саду, и оно будет годами радовать вас, разрастаясь все шире.